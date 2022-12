¡Qué problema! Niña estalla en llanto al saber que su hermano crecerá

Crecer hace parte de la vida, pero eso es incomprensible para Sadie Miller, una niña de cinco años que se niega a que su hermano pequeño deje de ser un bebé.

Al enterarse de que Carson crecerá como todos los demás, la niña estalló en llanto.

"Yo no quiero que él crezca. Él es tan lindo", dijo entre lágrimas mientras observaba cómo el bebé le sonreía.

Lo que viene a continuación es un llanto aún más sentido con una frase implacable: "Y no quiero que muera cuando cumpla 100 años".

Sadie, inconsolable, abrazó a su hermano de nuevo. "¡Oh, por Dios, quiero que se quede pequeñito!", exclamó.

Este video , subido a YouTube por Alex Miller , el tío de los niños, se ha vuelto viral con más de cinco millones de visitas en menos de tres días.

¡Un giro de 360 grados!

Dos hermanitos se disponían a salir de una atracción infantil llamada La casa de la diversión cuando se encontraron con un pequeño obstáculo: un túnel en movimiento que debían cruzar para completar el recorrido.

La menor, una niña de tan solo tres años, intentó atravesarlo con una maniobra que terminó siendo temeraria.

La pequeña se sujetó del borde del túnel que, literalmente, cargó con ella y la hizo girar 360 grados hasta caer.

Esta escena , captada y subida a internet por la mamá de los niños, le ha valido centenares de críticas a la usuaria cieradawn 91 , a quien señalan de no obrar responsablemente por preferir grabar que ir en auxilio de su hija.

Día Mundial Contra la Trata de Personas

Es la primera vez que se conmemora, para hacer visible un problema que afecta a millones de seres humanos en el mundo, la mayoría niños y mujeres.

En Twitter, miles se han unido con la etiqueta #DoyEsperanza .

Las acciones preventivas contra la trata de personas son apoyadas por @unodcesp y @OIM_Colombia. #DoyEsperanza pic.twitter.com/CwV7LhS55W— MININTERIOR (@MinInterior) julio 30, 2014

La DNDA también se une al Día Mundial contra la Trata de Personas #DoyEsperanza @MinInterior @UNODC @ONU_es pic.twitter.com/YOUbmrbLGx— DNDA (@Derechodeautor) julio 30, 2014