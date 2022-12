¿Qué quiso decir? Trump es troleado por esta frase en Facebook

En su cuenta personal fue publicado un video donde se podía leer “estamos poniendo a nuestros menores a trabajar de nuevo”.

A raíz de un discurso que se llevó a cabo en la ciudad de Cedar Rapids, en Iowa, Donald Trump fue puesto en la mira de los cibernautas.

El presidente de los Estados Unidos socializaba sobre nuevos puestos de trabajo para los mineros del sector.

Cuando plasmaron su discurso en un video, que después fue publicado en su ‘fan page’, los editores escribieron “and we are putting our minors back to work”, que traduce “estamos poniendo a nuestros menores a trabajar de nuevo”.

Putting our "minors" back to work. pic.twitter.com/un1MvkWKtT — Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 23, 2017

El error se dio porque se cambió la palabra ‘miners’, mineros en inglés, por ‘minors’, que significa menores.

Aunque el video fue retirado, los usuarios tomaron capturas de pantalla para burlarse de la ‘metida de pata’ del equipo del presidente estadounidense.

Screenshot I just took of potus Facebook page. Making grimy urchins great again. pic.twitter.com/htDf1YPldp — Helen Kennedy (@HelenKennedy) June 23, 2017