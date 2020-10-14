Que sus ojos no los engañen, estas obras de arte son una delicia con sabor a chocolate

Tuba Geckil ha ganado fama en redes y el mundo por las obras de arte que hace con sus tartas de chocolate, tan reales que confunden a cualquiera.

Unas crocs, un muslo de pollo crudo, una taza de café, un trozo de madera quemado, una mazorca, frutas y jabón para lavar la loza están entre sus creaciones.

Pero también sorprenden sus tortas con personajes como Neymar, el Guasón, Bob Marley y Donald Trump.

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A su catálogo de obras se sumó ahora La Gioconda.

La artista cuenta con más de 258 mil seguidores en Instagram, toda una estrella de la harina y el azúcar.