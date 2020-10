Que sus ojos no los engañen, estas obras de arte son una delicia con sabor a chocolate

View this post on Instagram

Tavuğunuzu nasıl alırsınız.. Çikolatalı ? 🤪 Not: Tabak ve strech film de yenilebilir 😊🍰❤️🎨 How do you get the chicken .. Chocolate? 🤪 Note: Plate and stretch roll are also edible 😊🍰❤️🎨 #cake #3dcake #everythingcake #allcake #chickencake #yummy 👉#tag your frends👈———————————————————————— ⭐️Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz👉 @altinmarka_official 👌 @dr_paste 👌 @dasuniformtr 👌 @straforcuyuzbiz👌 @yenilebilirkagit👌 #education #cakeartist #isomalte #tubageckilegitim #tubageckil #redrosecake #caketopper #handpaintingcake #butikpasta #fondantfigures #yenilebilirsanat #cakedesign #edibleart #theartofpainting #cakeartistry #cakedecorating #tubageckilegitim #cakeartist #sugarartist