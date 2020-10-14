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Inicio  /  #LoMásTrinado  / Que sus ojos no los engañen, estas obras de arte son una delicia con sabor a chocolate
#LoMásTrinado
|
14 de Octubre, 2020

Que sus ojos no los engañen, estas obras de arte son una delicia con sabor a chocolate

Los sabrosos pasteles son esculpidos por una chef turca que puede crear piezas que van desde La Gioconda hasta ceniceros con cigarrillos.

Por: Noticiascaracol.com / 
Sabrosos pasteles de chocolate, convertidos en obras de arte, son esculpidos por la chef turca Tuba Geckil, que puede crear piezas que van desde La Gioconda hasta ceniceros con cigarrillos.

Tuba Geckil ha ganado fama en redes y el mundo por las obras de arte que hace con sus tartas de chocolate, tan reales que confunden a cualquiera.

Unas crocs, un muslo de pollo crudo, una taza de café, un trozo de madera quemado, una mazorca, frutas y jabón para lavar la loza están entre sus creaciones.

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Tavuğunuzu nasıl alırsınız.. Çikolatalı ? 🤪 Not: Tabak ve strech film de yenilebilir 😊🍰❤️🎨 How do you get the chicken .. Chocolate? 🤪 Note: Plate and stretch roll are also edible 😊🍰❤️🎨 #cake #3dcake #everythingcake #allcake #chickencake #yummy 👉#tag your frends👈———————————————————————— ⭐️Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz👉 @altinmarka_official 👌 @dr_paste 👌 @dasuniformtr 👌 @straforcuyuzbiz👌 @yenilebilirkagit👌 #education #cakeartist #isomalte #tubageckilegitim #tubageckil #redrosecake #caketopper #handpaintingcake #butikpasta #fondantfigures #yenilebilirsanat #cakedesign #edibleart #theartofpainting #cakeartistry #cakedecorating #tubageckilegitim #cakeartist #sugarartist

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Pero también sorprenden sus tortas con personajes como Neymar, el Guasón, Bob Marley y Donald Trump.

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‘ Bob Marley ‘ tasarımı 2016 Almanya IKA Culinary Olympics ‘ yarışmasında 4 altın madalya kazandıran çalışmalarımdan bir tanesiydi. 🍰❤️🎨💫🥇 I won 4 gold medals at the 2016 Germany IKA Culinary Olympics Competition. One of my work was the ‘Bob Marley’ Design Work. "The world's most beautiful rhythm, her heart beating for you." / Bob Marley / 🍰❤️🎨💫🥇 #ikaculinaryolimpics2016 #goldmedal #bobmarley #fondantfigure #realistic ................................................................................... ⭐️Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum👉 @altinmarka_official 👌 @dr_paste 👌 @dasuniformtr 👌 @straforcuyuzbiz👌 @yenilebilirkagit👌 #education #cakeartist #isomalte #tubageckilegitim #tubageckil #redrosecake #caketopper #handpaintingcake #butikpasta #fondantfigures #yenilebilirsanat #cakedesign #edibleart #theartofpainting #cakeartistry #cakedecorating #ediblecake #cakeart #sugarart #cake

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15 saatlik Türkiye- Brezilya uçak yolculuğu sonrası otelde kutusunu heyecanla açtım. Yol boyunca aklım kutudaydı. Ve gördüğüm manzara sonrası ilk şok ! Dümdüz olan burun ve ağız. ( storyde ) Neyseki sabaha dek küçük ışıklarla tamir ederek show saatine yetiştirdim 😅Stresli maceralı yolculuk sonrası herşeye değen mutlu son. Herkesin dilinde ‘Turquia dan gelen’ ... diye başlayan övgü dolu sözler. Gurur duydum😊❤️🇹🇷 🍰❤️🎨🌎💫 #maracakesfair2019 @neymarjr #neymar #gravitycakes #bustcake #tubageckilshow #neymar #gravitycake #3dcake #brasil #sãopaulo ................................................................................. ⭐️Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum👉 @altinmarka_official 👌 @dr_paste 👌 @kenwoodturkiye 👌 @das_uniforma_ 👌 @straforcuyuzbiz👌 @yenilebilirkagit👌 #education #cakeartist #isomalte #tubageckilegitim #tubageckil #redrosecake #caketopper #handpaintingcake #butikpasta #fondantfigures #yenilebilirsanat #cakedesign #edibleart #theartofpainting #cakeartistry #cakedecorating #cakedesigner #sugarart #butikpasta #cakeart #cakeboss #cakenetwork

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Keşke neden o kisiyi calismadınız veya neden bu kisiyi çalıştınız gibi sorular yerine nasıl yapıyorsunuz, kaç saatlik bir emek? gibi sorular olsa.. Bir kadin olarak basariyi saglamak gercekten zor. Yarışmalara hazırlanırken günlerce süren, sabahlara dek uyumadan yapılan bir emekle hazırlıyorum. Üstelik milimetrik detayları ince ince işleyip kısa sürede çıkarmak durumundayım. Sorulara genel cevabım ise; Kişileri seçerken bazen gundemde olan, bazen beni etkileyen olaylar,sanatcilar , siyasetciler gibi her kitleden her alani ele alarak calisiyorum. Bu bir sanattir ayrıştırma olamaz! Benim amacim da bu denli zor olan sanatı elimden geldigince en iyi sekilde her platformda sürdürmektir ! 😊🇹🇷❤️🍰🎨🍫⭐️ #competition #culinaryworldcup #tafed2006 @tafedmillitakim @realdonaldtrump #3dcake #bustcake İletişim ve kayıt : Whatsapp/ 0541 434 95 80 💫 💫💫💫💫💫💫 Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum👉🏻 @altinmarka_official 👌 @dr_paste 👌 @das_uniforma_ 👌 @straforcuyuzbiz👌 @yenilebilirkagit👌 #realistic #3dcakes #education #bustcake #isomalte #tubageckilegitim #tubageckil #redrosecake #caketopper #handpaintingcake #butikpasta #fondantfigures #handmade #yenilebilirsanat #cakedesign #edibleart #theartofpainting #cakeart #character #sekerhamuru #sekerhamurumodelleme #butikpastaegitimi #cakedesign #realdonaldtrump #trump #

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A su catálogo de obras se sumó ahora La Gioconda.

La artista cuenta con más de 258 mil seguidores en Instagram, toda una estrella de la harina y el azúcar.

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