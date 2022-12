¡Qué susto! Esto es lo que pasa cuando los adultos espantan a los niños

Oyó el rugir de un león en la sala de su casa y se dio media vuelta para huir como lo hacen los hombres sensatos. Su nombre es Jett, un niño de 18 meses cuya reacción frente al susto que le dio su abuelo lo ha hecho una megaestrella en Youtube.

Su tía, Harli White, además de grabar y publicar el video, fue cómplice en esta escena. A sabiendas de que el abuelo rugiría como un felino, llamó a Jett. El niño llegó corriendo y al escuchar ese sonido de la selva, frenó en seco y su cara quedó en shock.

Pero no ha sido la única víctima. Una niña se percató a tiempo que el negocio de “dulce o truco” no siempre sale cómo se quiere. Llegó a una casa donde el anfitrión no le generó confianza y prefirió salir con las manos vacías.

Con un <<¡Eso es raro!>>, la pequeña se retiró como toda una primera dama.

Nada es lo que parece: exposición revela historias tatuadas y encubiertas

Cuántas veces hemos caminado por la calle sin saber lo que ocultan quienes pasan a nuestro lado. El fotógrafo inglés Alan Powdrill, con su exhibición Covered, ha decidido revelar esos secretos bien guardados.

Powdrill quiso demostrar, a través de sus imágenes, que los amigos de los tatuajes vienen de todas las formas, tamaños, edades y clases sociales.

Un reto a la sensibilización y a la autoreflexión sobre nuestros prejuicios; porque al final nada es lo que parece.

Mi mejor amiga, la foca

Pocos seres tan afortunados como este hombre que se ganó, sin hacer ni el mínimo esfuerzo, a una nueva amiga. Una pequeña foca saltó a su embarcación y, sin temor alguno, recostó su cabeza en el hombro del barquero.

Confiada y cómoda, decidió quedarse ahí por un buen tiempo.

Los cibernautas también celebran el video del nacimiento de esta amistad con casi 900 mil reproducciones.

¡Qué golazo!

El gol de la semana no lo marcó ni Carlos Bacca, ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar. Lo hizo un venado que, desorientado, irrumpió en una cancha de fútbol para niños y anotó un verdadero golazo.

Ni el anotador, ni el que hizo el pase y mucho menos el arquero se dieron por enterados.

La escena fue captada en Tennessee, Estados Unidos, y este miércoles el video estaba a punto de alcanzar medio millón de vistas.