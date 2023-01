¡Qué susto! Investigador estaba buscando tiburones y uno saltó del agua para comérselo

En video quedó registrado el momento en el que el científico fue sorprendido por el escualo justo debajo de sus pies, afortunadamente no sufrió lesiones.

Greg Skomal es uno de los grandes biólogos marinos de Estados Unidos. Ser uno de los primeros en estudiar los tiburones blancos en las aguas del atlántico norte, específicamente en la bahía de Massachusetts, lo han hecho destacarse. Aunque lleva muchos años en dicha labor, la naturaleza le recuerda de vez en cuando que su oficio es peligroso

El pasado 6 de agosto, Skomal salió a mar abierto con su equipo para grabar algunas imágenes de tiburones bajo el agua. Para dicho fin, amarró una cámara tipo Go Pro a una larga asta y se hizo en una plataforma especial en la proa del barco. Sin embargo, el agua estaba muy agitada y llena de sedimentos por lo que no podía ver los especímenes a estudiar.

En el video, se puede ver cuando el científico está en su labor de búsqueda y es sorprendido por un tiburón blanco que salta, con las fauces abiertas, justo debajo de sus pies. Skomal alcanzó a asustarse, mientras que el capitán del navío gritó: “Santo cielos, saltó justo por debajo de ti".

La escena, que se hizo viral, fue publicada en YouTube acompañada de la siguiente advertencia: “Los tiburones blancos son salvajes e impredecibles. Este es un buen recordatorio de la importancia de no ser complacientes y siempre estar vigilantes cuando estemos en o dentro del agua”.



Tras el incidente, Skomal fue cuestionado por el diario de Boston Globe sobre la sorpresiva actitud del animal. En dicha entrevista, el biólogo afirmó no tener claridad sobre las razones que llevaron al escualo intentar atacarlo.

“Hay una vieja expresión que dice pelea o vete. Puede que mostrar sus dientes y saltar sea una forma de protegerse frente a nosotros.”, dijo al diario bostoniano.

Aunque afirmó creer en la primera posibilidad, el especialista también dio una segunda hipótesis un poco más violenta: “Puede ser que estuviera en modo cacería. El tiburón interpretó mi sombra, mi reflejo y mi imagen a través del agua como una potencial presa".

Además del incidente de Skomal y su equipo, han sido varios los encuentros de personas con estos animales en los últimos meses por lo que los niveles de alertan han aumentado. “Ha sido una temporada más ocupada. Parece que hay más tiburones que en años anteriores. Mis chicos dicen que es una tendencia que ha aumentado”, declaró el biólogo.