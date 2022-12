¿Qué tanto llevaba? Pasajera se negó a dejar solo su equipaje en la máquina de rayos x

No le importó poner en peligro su salud con tal de velar de cerca sus maletas.

Una china no dudó en pasar de rodillas por el escáner de control de maletas de una estación de trenes para no soltar su cartera, causando una ola de comentarios jocosos en las redes sociales.

En el video se ve la silueta de la mujer en la pantalla de control del escáner de la estación central de Dongguan, sur de China.

Las imágenes muestran a la mujer de rodillas en la cinta del escáner y aparece por la boca de salida del aparato frente a pasajeros sorprendidos.

El video ya fue visto tres millones de veces en la red china de internet.

La mujer tenía miedo de que le robaran el dinero mientras la cartera pasaba por la máquina, indicó el diario local Yangcheng Wanbao.

Los potentes rayos x de los escáneres son nocivos para la salud.

Esos aparatos están instalados en los aeropuertos y estaciones, pero también en las estaciones de metro y algunas paradas de autobús.