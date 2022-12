¡Que viva la vida! Nace jirafa masai en zoológico de Houston

¡Bienvenida al mundo, jirafa Masai

Tres horas de trabajo de parto le tomó a la mamá jirafa traer al mundo a su cría, una de la especie Masai. Este bebé midió 183 centímetros y pesó 72 kilos.

Los más orgullosos con su nacimiento son los empleados del Zoológico de Houston (EE. UU.), que publicaron el video en su cuenta oficial en Facebook.

Baby Giraffe at the Zoo! We are proud to announce the birth of a female Masai giraffe! After a 3-hour-long labor, both first-time mom Asali and the yet-to-be-named calf are doing well and are currently bonding behind the scenes with keeper and veterinary teams watching over the pair.Read more: http://www.houstonzoo.org/baby-giraffe-at-the-zoo-2Posted by Houston Zoo on Miércoles, 2 de septiembre de 2015 https://www.facebook.com/houstonzoo/videos/10153668522292526/

Se espera que esta jirafa, que aún no ha sido bautizada, alcance los cinco metros de altura en su edad adulta. ¡Bienvenida al mundo!



Mensaje de padre argentino a su hija Luciana

Desesperado, un padre argentino que no ve a su hija desde hace un año y medio por causas ajenas a su voluntad, ha decidido grabar un video y subirlo a internet con la esperanza de que ella reciba su mensaje algún día. La niña está en Colombia.

En el video titulado Mensaje a mi hija Luciana retenida ilegalmente en Colombia, Juan Pablo Chacra Ibarra quiere que la niña de sus ojos, hoy de siete años de edad, sepa por qué se encuentran separados.

“Lucianita, como vos sabes, entre papito y mamita hay un problema como vos me dijiste. Y como papito hace mucho que no habla con vos y tiene muchas ganas de hablar tranquilo pero no lo puede hacer, papito se quiere comunicar con vos aunque sea por internet”, dice.

Chacra usa tres muñecos para referirse a Luciana (patita), a su mamá (osita) y a él (tigre). Habla de lo felices que fueron cuando estaban juntos, pero también de lo dolorosa que fue su separación hasta ahora.

“Te amo, Luciana. Te amo con todo mi corazón y muchas cosas ha hecho tu papito Juan Pablo para estar junto a ti”, expresa al cierre visiblemente conmovido.

Vea la historia completa, este domingo, en Séptimo Día.