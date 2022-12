Quemado y desnutrido, este perro sobrevivió a erupción volcánica en Chile

Miles de animales respiran esta semana las tóxicas cenizas del volcán Calbuco y caminan hambrientos sobre piedrecillas volcánicas, y si sus dueños no los sacan pronto de la zona de erupción, podrían ser llevados por aluviones que bajarán a gran velocidad desde el cono del volcán.

Uno de estos animales ha logrado reencontrarse con sus dueños. El momento fue registrado en video por Claudio Hernández, que estaba en la localidad de Ensenada y fue testigo de excepción. La usuaria Marcia Toro lo compartió luego en Facebook.

El animal tenía su lomo quemado por material volcánico y presentaba un cuadro crítico de desnutrición y deshidratación. Por fortuna, para esta mascota, el destino le dio una segunda oportunidad.

La primera y segunda erupción del Calbuco, registradas el miércoles y jueves de la semana pasada, desprendieron 210.000 millones de toneladas de cenizas sobre localidades y ciudades cercanas al coloso de 2.000 metros de altura. Algunos aluviones iniciales ya arrasaron con algunos puentes y caminos.

Rodrigo Lavín, presidente de los agricultores de la provincia de Llanquihue, dijo a AP que "la zona fue muy afectada desde el punto de vista agrícola. "Va a ser muy difícil que se pueda recuperar al menos dentro de un año", agregó.

Precisó que se está habilitando un predio en el sector de Puerto Varas, 1.000 kilómetros al sur de la capital chilena, "porque en esas condiciones (los animales) no se pueden mantener".

"Están prácticamente sin comida, la pradera dejó de existir. Están caminando sobre 40, 50 centímetros de piedra volcánica, con cero alimento, excepto lo que puedan haberle botado sus dueños", se lamentó Lavín.

La zona centro-sur chilena, antes de la erupción de los volcanes Villarrica y Calbuco, sufría una severa sequía que llevó a los dueños de miles de animales a alimentarlos con el forraje que normalmente se guarda para el invierno, por lo que la comida ya escaseaba antes de este desastre.

Emir Jadue, de la Cámara de Comercio y de Hotelería de Puerto Varas, dijo que visitaron la zona de Río Blanco, cerca del volcán, y coincidió con Lavín en que "ya no es posible mantener animales en ese sector".

"Nosotros tenemos tres caballos, no sabíamos dónde estaban. Ayer aparecieron, estaban flacos, sedientos", contó a AP Patricio González, gerente de un restaurante de Ensenada, pequeña localidad a sólo 15 kilómetros del volcán, la primera en ser evacuada hace siete días.

Sobre las ovejas relató que "hay muchas otras personas que tuvieron que faenarlas, porque hay perros que se juntaron en jaurías y comenzaron a matarlas".

El director regional de la oficina nacional de emergencia, Alejandro Vergés, advirtió el martes que nadie podrá ingresar a los 20 kilómetros de exclusión en torno al volcán a partir de este jueves, para resguardar la seguridad de las personas.

¡Me voy de la casa!: rebeldía infantil se hace viral

Saige, una niña estadounidense de cinco años, logró captar la atención mundial con su protesta. Amenazó con irse de casa bajo el argumento de falta de higiene y espacio. Su mamá, celular en mano, grabó el reclamo que se ha hecho viral.

“¡Me voy a mudar!”, repetía una y otra vez Saige con cara de pocos amigos. “Esto está muy sucio y no hay espacio”, se quejaba.

Cuando la madre de Saige intentaba convencerla de lo contrario, la niña lanzaba nuevos y más poderosos dardos. “Mi habitación es un basurero y no un cuarto, y no tengo cuarto para poner mis cosas”, protestó.

El afán de la pequeña de irse a explorar el mundo por su cuenta parecía no tener límites. “Pero, te voy a extrañar”, le decía la madre en un intento por ablandarle el corazón. La respuesta, sin embargo, era siempre la misma: “No me importa, debo irme. Yo me voy”.

Con un “¡corten!”, Saige dio por terminado el asunto. El video alcanzaba este miércoles las 300.000 reproducciones.