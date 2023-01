¿Quién la quiere? Ponen en adopción a “la peor gata del mundo”

Su personalidad es difícil: no le gusta el color rosado, ni los perros, ni los niños y muchos menos los abrazos. Dura decisión.

“Perdita no es para débiles de corazón”, dice el anuncio publicado por un refugio de animales en Estados Unidos, que tiene como fin encontrarle hogar a esta gatita. Eso sí, advierte que no es nada fácil su personalidad.

Según la publicación, le gusta “mirar dentro de tu alma hasta que sientas que nunca más estarás alegre”, algo que comprueba las fotos que agregaron.



Para hacerse una idea de su carácter, en este video se ve cómo, después de recibir mimos por unos segundos, lanza un gruñido para decir que ya estuvo bien.



Aunque parece tener más defectos que virtudes, como el hecho de “engañar al personal del refugio para que piense que está enferma”, unas 50 personas han solicitado adoptar a Perdita.

“Está soltera y lista para ser socialmente incómoda con un humano socialmente incómodo que entienda el espacio personal”, agrega el refugio.