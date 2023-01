¿Quién tuvo la culpa? Persecución a oso pardo por poco termina en tragedia

Animalistas advierten que se está invadiendo el hábitat del mamífero. El video ha causado indignación en el mundo.

El hecho ocurrió en las islas Kuriles de Rusia, donde un grupo de pescadores se topó con un oso pardo cuando se encontraba de expedición.

Su reacción fue perseguirlo sobre unas motos de nieve. Esto para “ahuyentarlo”, según reportaron medios locales.

En el video, difundido en redes sociales, se ve cómo el animal es acosado y sorpresivamente intenta atacar a una pareja de pescadores. (Vea el momento exacto en el minuto 1:47).



De ser alcanzadas, las personas habrían sufrido graves heridas debido a la envergadura del animal.

Para animalistas, la culpa es del grupo que estaba en la zona porque no solo invadió el hábitat del oso, sino que le provocó estrés al perseguirlo con las motos.

Sin embargo, expertos consultados en Rusia consideran que se hizo lo correcto porque el animal podría haber dado con otra expedición indefensa.

Autoridades locales les salieron al paso y dijeron que, aún estando meses sin comer, estos osos no representan un peligro si no son molestados.