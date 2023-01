Quinceañera bailó con la foto de su padre fallecido y conmovió a miles de usuarios con su mensaje

Daniela soñaba con el día en que bailaría el vals de la mano de su padre, pero él partió antes de tiempo y la fuerza del amor la impulsó a hacerle este homenaje.

La joven mexicana Daniela Zamarripa sabía lo que quería el día que cumplió 15 años: vestirse como una princesa, ir al cementerio a visitar la tumba de su papá, don Tereso, y decirle cuánto lo quería y extrañaba.

Publicidad

Llegó cumplida a esa cita, pese a que familiares y amigos le insistieron en que no lo hiciera, para evitarse un dolor mayor.

“Me dijeron que no fuera a verte, porque arruinaría mi día. Me dijeron que iba a estar tiste (…) Pero lo hice, porque quería que me vieras con mi vestido. Siempre hablábamos de cómo íbamos a bailar y lo mucho que querías verme”, escribió Daniela junto a la fotografía de la quinceañera, arreglando las flores del sepulcro.

En la fiesta, Daniela se armó de valor y le pidió a su madre que le pasara la foto de su papá, una imagen a la que se aferró al tiempo que bailaba Te extrañaré, de la agrupación Tercer Cielo.

Publicidad

Baile con él y para él, mientras los asistentes observaban conmovidos la escena. Antes que lamentarse, Daniela Zamarripa quiso dejarles a todos el siguiente mensaje:

“Para aquellos que tienen vivos a sus papás, les agradezco que les digan que los aman, que les den un abrazo, un beso, cada día que pase, ya que nunca sabrán cuándo será el último”.

Publicidad