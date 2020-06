Quiso jugarle una broma a su profesor durante clase en Zoom y sus compañeros lo pararon

Las clases virtuales se han convertido en una alternativa para educar en época de pandemia, pero también suponen un dolor de cabeza cuando hay estudiantes que se las quieren dar de listos.

Muchos caen en ese juego, pero en esta oportunidad los demás compañeros se encargaron de ponerlo en su lugar.

Cuando el maestro hablaba de fórmulas matemáticas un estudiante lo sacó de la conversación. Tal vez esperaba risas o felicitaciones, pero ocurrió todo lo contrario.

En lugar de eso, recibió reproches: "¿quién es ese que ha botado (expulsado) al profe?", "No sean graciosos, nos estamos atrasando" y "chicos, estamos perdiendo tiempo" fueron algunas de las reacciones.

El profesor regresó de inmediato a la conversación y aunque preguntó que quién lo había expulsado, no se desgastó: borró la pizarra y regresó de inmediato a sus fórmulas en el tablero.

La clase continuó y no se le dio protagonismo al bromista. Todo quedó en video, véalo aquí.

Este caso recuerda a uno que ocurrió en Medellín, donde un joven le dijo a un profesor que con los comandos Ctrl + F4 podía mejorar el audio, cuando en realidad era una combinación para cerrar el programa.

Por supuesto, fue objeto de burlas, pero a la vez despertó la indignación de varios sectores.