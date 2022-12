Quiso solidarizarse con su perro por un tatuaje pero terminó siendo objeto de burlas en las redes

Ofendido por lo que creía un maltrato de sus anteriores dueños, Chris Mendiola se hizo grabar el mismo diseño. Los internautas le recordaron el significado.

"Aquellos que conocen a Bear saben que lleva un tatuaje que le hicieron sus anteriores dueños", escribió Mendiola en Facebook. "Me enferma saber que la gente realmente tatúa a sus mascotas. Así que esta noche me hice este tatuaje".

Se refería a un tatuaje que tiene Bear, el perro que adoptó en un refugio y que se ha vuelto su compañía inseparable.

Sin embargo su buena intención se vio de inmediato empañada por las burlas de sus amigos y conocidos.

“El tatuaje significa que está castrado”, le respondió de inmediato uno.

“¿Tú también estás castrado, Chris?”, se burló otro.

“Mi perrita adoptada también tiene uno”, le explicó una amiga.

En efecto, este tatuaje es usado por la Asociación de Veterinarios de Refugios de los Estados Unidos para indicar que un perro ya ha sido sometido al tratamiento.

Mendiola por su parte asegura que tenía claro el significado del tatuaje y que había investigado sobre el tema.

“Definitivamente hice mi investigación. Hablé con el veterinario cuando lo adopté”, explica Mendiola. “Creo que la gente no debería cortar la orejas ni la cola de sus perros. Si van a tener un miembro de la familia, deberían tratarlo como tal. No veo que tatuar al perro debería ser algo que se hiciera. Mi veterinario nunca diría: ‘hey, vamos a tatuar a tu perro”, explicó después.

El tema es que es poco probable que la anterior familia del perro haya tenido que ver, ya que es parte de los estándares de los refugios tatuarlos para que no se les someta en el futuro a cirugías innecesarias.