Quiso sorprender con extraño regalo a su familia y acabó develando un secreto oculto por años

El hombre llegó con un kit para hacer pruebas de ADN y su mamá “enloqueció”. Su historia es viral en redes sociales.

A través de Reddit, el usuario identificado como Snorkels721 reveló que a comienzo del año vio que la compañía AncestryDNA ofrecía kits para hacer pruebas caseras de ADN.

Desde ese momento, dice, pensó que sería un bonito obsequio para Navidad, por eso los compró. El pasado 25 de diciembre llegó el momento de entregarlos.

Le dio un kit a su papá, su mamá, su hermano y sus dos hermanas.

“Tan pronto como todos abrieron el regalo, mi mamá se enloqueció. Nos dijo que no quería hacerse la prueba porque tenía químicos peligrosos. Nosotros le explicamos que no tenía nada de químicos, pero notábamos que seguía nerviosa. Luego quiso convencernos de que solo uno de los hijos necesitaría someterse al test”, narró el hombre.

Todo se complicó y sus padres iniciaron una larga discusión. “Nosotros (los hermanos) intentábamos definir quién tenía un padre diferente”, afirmó el protagonista de la historia.

Al final se pusieron de acuerdo y coincidieron en algo: “sin importar cuáles fueran los resultados, seguiríamos amándonos”.

Por fortuna para la familia, la historia tuvo un final feliz y se supo la verdad.

Lo que la mamá intentaba ocultar es que el papá de una de las hermanas de Snorkels721 murió días después de que ella diera luz a la niña.

En ese momento “oscuro” de su vida, apareció el hombre que terminó convirtiéndose en el padre biológico del resto de hermanos y, además, asumió la paternidad de la otra bebé.

“Nunca nos lo dijeron por lo difícil que fue para mi madre, pero anoche ella fue lo suficientemente fuerte para compartir historias y fotos con nosotros por primera vez. Esto nos unió aún más como familia. Esta es una Navidad que nunca olvidaremos”, reflexionó el hombre tras finalizar su historia.

Aunque no se especifica dónde ocurrieron los hechos, The Sun informó que todo habría sucedido en Estados Unidos.