Ratoncito recobra la libertad por unos segundos antes de tener un triste final

El hombre que lo liberó acababa de decirle a su hijo que no podían tener al roedor de mascota y alcanzó a celebrar cómo corría, pero algo detuvo su carrera.

John Hayden grabó el momento en que soltó al ratoncito y mientras el animal huía un pájaro apareció de la nada y lo cazó.

Hay quienes dicen que el autor del video, que reside en Minnesota, es un adiestrador profesional de aves y él, en tono burlón, dice que es un halconero muy hábil.

I used one of those humane traps because I'm a humane guy. Did not turn out so well in the end... pic.twitter.com/ScRwBvpwiu

— John Hayden (@johnhaydenmpls) May 1, 2020