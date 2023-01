¿Real o actuado? Supuesto ladrón sacó ‘copialina’ para robar en un bus: “Es mi primer día”

Se ha hecho viral el video de un supuesto ladrón que se subió a un bus a robar, pero no porque las imágenes sean del horror que vivieron los pasajeros, sino por la burla en que se volvió el delincuente que, al borde del llanto, se bajó del vehículo con las manos vacías.

Las imágenes, que habrían sido grabadas en México, fueron compartidas por Jorge Zac en TikTok.

Publicidad

El supuesto ladrón empieza a amenazar a los pasajeros, pero ‘se le olvida la letra’ y saca una copialina donde tiene escrito lo que debe decir.

“Carteras, celulares, mochilas al frente y sin verme a la cara. No quiero perjudicarlos, solo quiero sus cosas y rápido porque si no me enojo”, empieza a leer.

La pasajera que está justo al frente de él lo insulta: “Amigo, ni siquiera te sabes tu texto, bájate, vete a practicar y luego te subes a otra ruta y ya”.

Y le da un sermón sobre las cosas que cada uno decide hacer: “Mínimo, si nos vas a asaltar, hazlo bien. Porque a mí me dijeron ‘todo lo que hagas, hazlo bien’”.

Publicidad

El supuesto ladrón lo único que atina a responder es que es su primer día, “a mi papá lo encerraron, vengo yo a sacar adelante a la familia”.

La mujer sigue criticándolo, asegurando que “ni siquiera dices por favor”, a lo que el joven le contesta: “Te voy a asaltar, por favor”.

Publicidad

Le puede interesar: Cinematográfica persecución a ladrones de camión en Tunja: apuntaron en cabeza y pecho a su víctima

Además, el presunto ladrón pide que pongan todo lo que tienen en su mochila, algo que tampoco lleva consigo.

La pasajera, finalmente, intenta darle clases de cómo robar y hasta le quita la billetera, haciéndolo llorar y obligándolo a abandonar el bus.

“Bájenlo y encuérenlo”, repetía otro pasajero.

Muchos dudan de la veracidad del video del supuesto ladrón y hace recordar a uno que circuló hace poco en Colombia de un niño genio de las matemáticas y que resultó ser falso.

Publicidad

Otras noticias del día: