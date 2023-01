¿Recuerda a la perrita de Soy Leyenda? Está viva y así luce 11 años después de la película

Una de las escenas más tristes es verla morir en los brazos de Will Smith tras defenderlo de los zombis.

En el año 2007 a la pantalla gigante llegó la historia de Robert Neville, un experto en virología que sobrevive a un apocalipsis zombi. El único ser vivo que lo acompaña es Sam, un pastor alemán que le regala a su hija antes de ver cómo muere en un trágico accidente de helicóptero.

Ellos dos se salvaron y en la cinta luchan día a día por sobrevivir en la soledad, además, Neville hace pruebas para hallar una cura que elimine el virus que desapareció a gran parte de la humanidad.

Sam se ganó el cariño de quienes vieron la película, pues se comportaba como el mejor amigo del hombre hasta el punto de enfrentarse a otros animales mutantes para salvar la vida de Will Smith. Lastimosamente sufre una mordedura y el científico no puede hacer nada para devolverle el favor.

Por más que fuera una escena triste, Abbey – el verdadero nombre de la mascota – sigue viva y coleando, literalmente. Vive con la familia de su entrenador, Steve Berens, y tiene 13 años en edad perruna.

Cuenta Berens, director de una fundación que entrena animales, que le pidieron hallar específicamente a un pastor alemán para esta película. Debía enseñarle de obediencia y lo logró, pues en dos meses ya la tenía lista para debutar en el séptimo arte, haciendo un protagónico y al lado de un gigante de la actuación.

Foto: Steve Berens para LAD Bible

Resalta el entrenador que Smith se comportó a la altura con la perrita. Se metió en el papel de que eran mejores amigos y lograron sacar adelante la producción. “La relación fue muy sólida”, puntualiza en la entrevista a LAD Bible .

Abbey ya se retiró. A su edad escucha poco y ahora es un perro de casa. Aún juega y sigue disfrutando de los huesos.

Steve Berens también fue entrenador de Milo, el obediente perro de La Máscara, con Jim Carrey.



Foto: Steve Berens para LAD Bible

