¿Recuerda a Millos David González Tobón? Así luce hoy el pequeño hincha embajador nacido en 2011

Millos David González Tobón nació el 26 de enero del año 2011. En ese momento, su curioso nombre fue noticia a nivel nacional e internacional y sus padres, Julio y Catalina, orgullosos, destacaron que siempre estuvieron de acuerdo para llamar así a su hijo.



"Es un orgullo que mi hijo lleve el nombre del club que amo”, decía entonces Julio González, papá de Millos David González Tobón. De hecho, la familia tenía claro que, si era una niña, el nombre tendría que combinar con la letra M, “de mi Millonarios”.

Uno meses después de su nacimiento, Millos David González Tobón conoció a los jugadores y cuerpo técnico de Millonarios. El entonces entrenador Richard Páez y futbolistas queridos por la afición, como el arquero Nelson Ramos y el volante Mayer Andrés Candelo, le dieron la bienvenida al club destacando que se notaba el sentimiento de la familia hacia la institución.



Pues ahora, 12 años después, Millos David González Tobón es el encargado de hablar motu proprio sobre lo que piensa de Millonarios y lo que ha sido su corta historia de vida llevando ese nombre.

En la plataforma TikTok, en la que le reconoce con el usuario @yosoymillosdavidgonzalez, el menor asegura que “me gusta mucho mi nombre, siento que es auténtico, le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá por haberme puesto este nombre”.

Sobre las opiniones malintencionadas que ha podido recibir, es enfático en señalar que, aunque “a mi corta edad no me han hecho bullying”, piensa “que hay que respetar las opiniones de los demás (…) y yo solo tomo los comentarios positivos que me ayudan a ser mejor”.



Millos David González Tobón, además de ser hincha del conjunto embajador, juega fútbol y, por ello, dice que no tendría problema en ser futbolista en otro equipo. Sin embargo, tiene un sueño.

“Estaría muy feliz y orgulloso de empezar mi carrera futbolística con cualquier equipo, pero eso no significa que yo deje de seguir a mi equipo Millonarios, un sueño cumplido mío sería debutar con Millonarios”, enfatiza.

MILLONARIOS CELEBRA LA ESTRELLA 16

Millonarios puede decir que se ha dado el lujo de vencer a dos de sus máximos rivales y arrebatarles estrellas: superó a Atlético Nacional y a Santa Fe, en la disputa de títulos de Ligas del fútbol profesional colombiano. El equipo dirigido por Alberto Gamero escribió el sábado 24 de junio de 2023 un nuevo capítulo dorado en su historia tras superar al conjunto 'verdolaga', en la tanda de penaltis (3-2) y llegar a su estrella número 16.

