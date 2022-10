¿Recuerda la tiktoker que lloraba para que alguien la mantuviera? Consiguió un singular empleo

La usuaria de TikTok , identificada como Nani unu, quien se volvió viral hace una semanas por un video en el que aparecía llorando y suplicando que alguien la mantuviera, confirmó hace algunos días que consiguió un particular trabajo.



"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto", expresó la joven en el video.

Sin embargo, la historia no quedó ahí y ella subió un nuevo clip a la red social en el que respondió algunas preguntas de sus seguidores.

Primero, aclaró la polémica de que si el anterior video era una “declaración real o, simplemente, un comentario de humor”. Ella respondió: “Es mentira. Es chiste, pero si querés no es chiste”.

No obstante, sí reveló que ante la viralidad del anterior metraje, una clínica de Uruguay la contrató para que hiciera un video publicitario.

“Una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo’”, relató.

Según ella, le pagaron 500 dólares (2.400.000 de pesos) y el dinero lo gastó comprándose un iPhone.

Entretanto, la clínica dental que le pagó por la publicidad comentó el video: “¡Fue un éxito Nani! Gracias”.