Reportera española se dio cuenta de que ganó el Gordo de la lotería cuando transmitía en vivo

“¡Mañana no voy!”, gritaba eufórica al descubrir que se llevó una generosa suma de dinero con el número 26.590. Su reacción se hizo viral.

La feliz ganadora se llama Natalia Escudero, reportera de la Televisión Española.

Los presentadores del programa La Mañana no paraban de reír al ver cómo saltaba y gritaba su periodista, a la que le recomendaban tatuarse el número que le dio la suerte.

El madrugador Gordo, el número 26.590, cumplió con la tradición y repartió a primera hora de la mañana de este domingo 16 millones de euros en siete provincias españolas, como primer premio del sorteo de la lotería de Navidad, el más popular del país.

Bañada en champaña, la reportera siguió transmitiendo la felicidad de varios ciudadanos que, como ella, se ganaron el premio.

Y agregó que tuvo la “lotería de conocer a toda esta gente del Gordo de la lotería de Navidad”.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u

— RTVE (@rtve) December 22, 2019