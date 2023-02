Restaurante prohibirá entrada a niños menores de 10 años: se calienta la polémica por "el ruido"

Un restaurante de Nueva Jersey, Estados Unidos, anunció que va a prohibir la entrada de niños menores de 10 años, en una iniciativa que ha sido criticado por algunos, pero apoyada por bastantes personas en redes sociales.

Y es que el pasado 9 de febrero, Nettie's House of Spaghetti publicó en sus redes sociales que a partir del próximo mes no se le permitirá la entrada a los niños que sean menores de 10 años de edad.

“Entre los niveles de ruido, la falta de espacio para las sillas altas, la limpieza de desorden y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante, hemos decidido que es hora de tomar el control de la situación”, indicó el restaurante.

Asimismo, expresaron que esta no fue una decisión que se haya tomado a la ligera, pero por algunos acontecimientos recientes, los cuales no fueron mencionados, determinaron la no entrada de los menores.

“A partir del 8 de marzo, el día que regresemos de nuestras vacaciones de invierno, ya no permitiremos que los niños menores de 10 años cenen en el restaurante. Sabemos que esto va a hacer que algunos de ustedes estén muy disgustados, especialmente aquellos de ustedes con niños muy educados, pero creemos que esta es la decisión correcta para que nuestro negocio siga adelante”, agregó Nettie's House of Spaghetti en la publicación.

La decisión ha levantado polémica en redes sociales, pues hay quienes aplauden la decisión del restaurante, mientras otros la condenan.

“No puedo evitar sentir que esto va a salir mal. (No, no tengo hijos menores de 10 años). ¿Los mejores restaurantes de Nueva York pueden acoger a niños pero Netties no? Parece que el problema son sus clientes, no los niños”, escribió un usuario en el post del establecimiento.

Por su parte, otro usuario califico la idea cómo “fantástica” y manifestó que “los niños están fuera de control y la mayoría de los padres son inconscientes”. Desde Nettie's House of Spaghetti agradecieron el apoyo de este hombre.

¿Usted qué opina?

