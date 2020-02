Reto viral de la escoba busca demostrar un fenómeno físico relacionado con la fuerza de la gravedad

¿Escobas paralizadas? De eso se trata este desafío que ha inundado de videos a las redes sociales y que es conocido como el #BroomChallenge.

Comenzó con un tuit que argumentaba que, según la NASA, el lunes 10 de febrero era el único día en el que una escoba podía sostenerse por sí sola debido a la fuerza gravitacional.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! pic.twitter.com/M0HCeemyGt

— mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020