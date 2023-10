Revelan cómo es la descomposición de un cuerpo humano: fuertes imágenes

La muerte es un tema que genera curiosidad, miedo e intriga en las personas. ¿Qué pasa con el cuerpo humano después de fallecer? ¿Cómo se transforma y desintegra? Estas son algunas preguntas que muchos se hacen y que un médico forense respondió en su cuenta de TikTok.



El experto aparece en la red social como el Dr. Gio y en sus videos muestra la anatomía de los órganos, el almacenamiento de los cuerpos, el análisis genético y químico y otros temas relacionados con la medicina forense.

En uno de sus videos más virales revela el proceso de descomposición de un cuerpo humano con imágenes reales e impactantes. El clip tiene más de 17 millones de reproducciones y muchos comentarios. El Dr. Gio explicó cómo es el fenómeno de la putrefacción, que se divide en las fases cromática, enfisematosa y esqueletización.

Su video se centra en la primera fase (la cromática) que tiene lugar entre las 24 y 72 horas después de la muerte. El cuerpo humano sufre cambios de color en la piel debido a "la transformación de los compuestos de hemoglobina en compuestos azufrados", indicó.



El Dr. Gio muestra cómo la piel adquiere tonalidades verdosas, moradas y de color negro, lo que ayuda a determinar el tiempo que lleva muerta la persona. "También se observa la malla reticular o veteado venoso, unas líneas oscuras que marcan el recorrido de las venas y la mancha verde abdominal, que es una zona verdosa que aparece alrededor de la fosa ilíaca izquierda y derecha", explicó el experto.

@dr.giogv Mira cómo se descompone un cadáver; lo que estás viendo es parte del fenómeno de la putrefacción, que se divide en tres fases. Esto que estás viendo es parte de la fase cromática, donde entre las 24 y 72 horas hay cambios de color en la piel. Esto es debido a la transformación de los compuestos de hemoglobina en compuestos azufrados, generando un cambio de tonalidad de la piel. #cadaver #medicinaforense #anatomia #necropsiaforense #medstudent #medicine ♬ Suspense - Stefan Kristinkov

Los comentarios en la red social no se hicieron esperar. "Aquí aprendo más que en mis clases de universidad 😂😁", "Doc, que buena la información, hice mi tesis en medicina legal y fue una experiencia maravillosa 🥰 Obvio no es apto para muchas personas 🥺", "Doctor, muy buena explicación. Gracias por el video", "Impactante video de un cuerpo humano en proceso de descomposición. Gracias por compartirlo" y "Me dio cosa, pero lo vi completo y me di cuenta de que no podría estudiar medicina 🥺🥺🥺🥺", fueron algunas reacciones.