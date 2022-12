Revelan el verdadero significado del famoso Aserejé

Tomó más de 15 años descubrir el secreto, pero un tuitero contó lo que habría detrás del enigmático coro de Las Kétchup.

En el año 2002, Aserejé era el tema más sonado en las emisoras de mundo. A la par de su éxito, hacían carrera los rumores de que ocultaba mensajes subliminales, debido en parte a su coro indescifrable.

Quince años después, el usuario @kueaff se tomó el trabajo de revelar qué quería decir el controvertido tema de las hermanas Muñoz: Lola, Pilar, Lucía y Rocío.

A través de varios tweets explica cada una de los versos. Los primeros mensajes revelan que en la canción nombran a alguien llamado Diego. Al parecer, este iría caminando bajo el influjo de una droga hacia un bar repleto.



La letra empieza "mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando"

Ok el personaje principal es Diego — Uruwacho (@Kueaff) September 19, 2017

"Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando"

Es decir, Diego estaba muy muy drogado — Uruwacho (@Kueaff) September 19, 2017

"Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo rakatanga"

La disco estaba llena, a Diego le gusta la música — Uruwacho (@Kueaff) September 19, 2017

Hasta ahí no hay nada raro. El veradero aporte del usuario se da cuando habla acerca del coro.

Los versos indescifrables de la canción del 2002 que dice “Aserejé, ja deje tejebe tude jebere / Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí”, serían la primera estrofa de la canción ‘The Sugarhill Gang’ de Rapper's Delight, la cual dice “I said a hip hop. Hippie to the hippie The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie”.

La versión y la pronunciación de ‘Diego’ son alteradas porque este se encuentra bajo efectos de algún narcótico.

Aunque la teoría ya había sido dada años atrás, solo hasta ahora se ha convertido de conocimiento público por la labor del twittero.

Escuche ambas canciones y saque sus propias conclusiones: