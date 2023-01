Rinoceronte enfurecido atacó vehículo de empleada y lo hizo dar vueltas como si fuera de papel

Un visitante del parque grabó el momento en el que el animal de 30 años y 1400 kilos de pesos embistió y volcó el carro en tres oportunidades.

No se sabe qué molestó a Kusini, el rinoceronte que la emprendió contra el vehículo de una de las cuidadoras del parque Serengeti de Hodenhagen, en Baja Sajonia, Alemania.

En el video, se aprecia cómo golpeó en repetidas ocasiones el carro y lo hizo dar vueltas como si fuera de juguete.

El video se hizo viral rápidamente y los responsables del parque confirmaron el ataque.

La mujer no sufrió lesiones de gravedad, informó Fabrizio Sepe, gerente del parque Serengeti.

Aclaró, sin embargo, que Kusini no representa un peligro para los visitantes. Según Sepe, el rinoceronte lleva 18 meses en el parque y está en proceso de adaptación a su nuevo entorno.