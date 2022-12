¡Ruge el rey de la selva! Este cachorro de león eclipsa a los cibernautas

Cuando el león ruge, se silencia la selva. Y es que este felino es el rey y nadie se atreve a desafiarlo. Un cachorro, sin embargo, quiere llegar al trono antes de tiempo, y lucha contra su naturaleza para hacerse sentir.

Obviamente, no tiene éxito. En lugar de rugir, pareciera tener disfonía.

A este proyecto de león le falta pelo pa’melena. Deberá esperar unos años más, para probar su valor y convertirse en el líder de la manada.

Los cibernautas, por lo pronto, premian su intento de un rugido genuino con más de un millón de visitas. ¡Fuerza, rey león!



Hermosa lucha: joven revela su tetraplejia en medio de tutorial de maquillaje

Jordan Bone tiene 25 años, pero hace diez un accidente de tránsito la dejó tetrapléjica. No podía abrir sus manos. Intentar maquillarse era tan doloroso como frustrante.

Ella, sin embargo, no se dio por vencida, y logró hacer de la adversidad un motivo para superar sus propias limitaciones.

Era tal su talento, que sus tutoriales de belleza se volvieron populares en internet y empezaron a darle la vuelta al mundo.

Su historia, sin embargo, era desconocida por sus seguidores que le preguntaban la razón por la que sus manos no eran como las de otras jovencitas.

Bone decidió, entonces, grabar y publicar el video Hermosa lucha, con la que sacó a la luz su vulnerabilidad, para hacerse más fuerte e inspirar a otros a seguir su camino.

El video original sumaba este lunes cuatro millones de visitas.

Mago hace truco en su propio matrimonio

Justin William, mago de profesión, y su ahora esposa, la fotógrafa Jillian Spikins, dejaron a todos boquiabiertos durante el tradicional baile de los novios, en su fiesta de boda.

El matrimonio, celebrado en Malibú, California (EE. UU.), tuvo como show central una coreografía muy sensual por parte de la pareja. Con lo que nadie contaba, era que William decidiera hacer uno de sus tantos trucos.

Cuando su novia supuestamente lo ayudaba a arquearse para darle un beso, el cuerpo del hombre quedó suspendido como por arte de magia.

Nadie daba crédito a lo que veía. Gritos de sorpresa, aplausos y un video viral como pocos.