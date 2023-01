Russell Horning, el chico del baile ‘Floss’, demandó a videojuego Fortnite por los derechos

El adolescente dice que la compañía Epic Games se apropió de sus movimientos sin autorización. La celebridad sigue los pasos de Alfonso Ribeiro, Carlton en ‘El príncipe del rap’.

Una demanda ha sido presentada en nombre de Russell Horning, conocido como ‘el chico de la mochila’ en redes sociales, en la que se alega que se han violado los derechos de autor de sus movimientos en el popular videojuego Fortnite.

Horning, de 16 años, ha popularizado entres los jóvenes el baile conocido como ‘The Floss’, en el que se mueve la cadera y los brazos de una forma particular. El estudiante saltó a la fama cuando la cantante Katy Perry compartió en Instagram su video. Y más adelante cuando la misma artista lo invitó como estrella en uno de sus videos y luego a compartir escenario en ‘Saturday Night Live’ en 2016.



La demanda ha sido interpuesta contra las compañías Epic Games y Take Two Interactive.

Horning es la celebridad más reciente en querellar a las compañías por la misma razón, después del rapero 2 Milly y de Alfonso Ribeiro, el actor que le dio vida a Carlton en la serie ‘El príncipe del rap’.

Actor de ‘El príncipe del rap´ demanda al juego Fortnite por plagiar su baile Todos afirman que Fornite tomó sus pasos de baile sin ningún crédito o mención.

No son los únicos, sin embargo, que han criticado al videjuego por esta razón.

Donald Faison, quien interpretó a Turk en la serie ‘Scrubs’, reprochó a la compañía en un trino. Lo mismo ocurrió con Chance The Rapper, quien ha señalado que los responsables han dejado por fuera canciones asociadas a ciertos bailes, lo que evita que los cantantes también puedan beneficiarse de la gran popularidad del videjuego.