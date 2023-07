Sacerdote se hace viral por cantar Silvestre Dangond en plena eucaristía

Una particular situación fue protagonizada por un sacerdote que en plena eucaristía entonó frente a sus feligreses y espectadores una canción del género vallenato a todo pulmón. Al ritmo de ‘Mi propia historia’, el sencillo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, el padre transmitió un mensaje espiritual haciendo algunas modificaciones a la letra.



El momento fue captado en video por uno de los asistentes, quien lo publicó a través de su cuenta de TikTok y no tardó en hacerse viral por medio de las redes sociales. Si bien la actitud del sacerdote fue aplaudida por muchos internautas, que gozaron con el vallenato, hubo quienes se molestaron y cuestionaron la "seriedad" del clérigo para oficiar una misa.

“Si siembro una semilla, nace. Si yo hago una misa, la pego. Yo soy la calidad. Yo soy la novedad. Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, esa es mi estrella que buen camino para llegar”, empezó el sacerdote cantando con su propia letra, al ritmo de la canción original del exponente vallenato.

Al fondo, se escucha cómo algunos feligreses aplauden y le hacen coro en sus palabras, como si estuvieran en un concierto.

“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor”, entonó el clérigo junto a sus feligreses, con la energía propia de Silvestre Dangond.

"Si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego"



El sacerdote que es tendencia en redes por cantar el vallenato Mi Propia Historia en medio de una ceremonia religiosa.#Valledupar #Cesar pic.twitter.com/82vEoHe4kK — Sucesos Valledupar Oficial (@SucesosValledu1) July 24, 2023

Entre risas, el acto fue bien recibido por los feligreses que estaban presentes en el momento y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Así no falto ni un domingo a la misa”, “Felicito a este señor sacerdote que tiene buena personalidad y así llegar a sus feligreses”, “Padre Luis Alfredo, Dios lo bendiga. Gracias por siempre llevarnos su palabra de amor de esperanza y de mucha fe”, "Padre, ya le llegó con la botella de vino”, son algunos mensajes de los internautas en la publicación, que ya acumula más de 135 mil reproducciones.

Por otro lado, hubo quienes se mostraron inconformes con su forma de predicar y amenizar la eucaristía: “No hay respeto por el hábito”, “Ni los sacerdotes sirven pa m...”, “Eso no es una misa”, "¿En vez de agua bendita, echan aguardiente?", "Eso provoca es tomar".