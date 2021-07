“Salí con un…”: el divertido juego de palabras en Twitter que se ríe de las profesiones

En Twitter se ha viralizado un divertido juego de palabras que inicia con la frase “salí con un” y que se complementa con una profesión, pero incluyendo una acción adicional relacionada con el oficio.

Por ejemplo: salí con un floricultor y me dejó plantada; salí con un arqueólogo y me llevó a la ruina; salí con una geóloga y me sacó la piedra; salí con un político y no hizo nada; y así.

En fin, esta sencilla actividad ha dejado varios comentarios. Unos cómicos, algunos un poco más ingeniosos y muchos, hay que decirlo, se quedan en la categoría de ‘huesos’.

Salí con un abogado, pero no tenía caso. — Tams 💚 (@TamsCervants) July 2, 2021

Salí con un viajero, pero fue pasajero.



💚 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 2, 2021

Salí con tu mujer e hice un reggaetón. — Santiago Bello (@esebello) July 2, 2021

Salí con un actor, pero me hizo un drama. — Merlina Acevedo (@MerlinaAcevedo) July 2, 2021

Salí con una gamer y al final todo resultó un juego... 🎮 — Trino Epaminondas Tuta (@tuta_trino) July 2, 2021

Salí con un abogado y era muy demandante — Maria Dalmazzo (@mariadalmazzo) July 2, 2021

La dinámica de ‘salí con un’ fue usada también con equipos de fútbol, y quién mejor para las burlas que el llamado ‘rey de Twitter’, la cuenta del Fortaleza, que juega en la segunda división.

Con su característico humor ácido les mandó su 'vainazo' a otros clubes

Salí con millos a tomar vino y quede con ganas de otra copa. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con cali y por poco pasamos a tercera base, como quien dice: “casi”. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con tolima pero tenía amantes... unas viejas verdes. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con el Juyu a celebrar pero no me dijo qué. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con la mechita pero ya se cree playa Alta cuando nos conocimos en playa Baja. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con medallo y solo risas. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con santafecito y en el cine las sillas estaban vacías. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021