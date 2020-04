¡Salud! Abuelita hizo inusual petición en cuarentena por coronavirus y recibió la mejor recompensa

La mujer de 93 años se hizo popular en las redes sociales después de dejarse fotografiar con una solicitud escrita de su puño y letra.

En este tiempo de aislamiento por el coronavirus hasta los adultos mayores se llenan de creatividad en medio de la crisis.

En esta ocasión lo hizo Olive Veronesi en Seminole, Pensilvania. Ella se volvió viral tras haber publicado una fotografía desde su ventana con un letrero que tenía escrito: “¡Necesito más cerveza!”, mientras sostenía con la otra mano una lata de Coors Light.

“Estaba tomando mis últimas 12 latas. Tomo una cerveza todas las noches”, dijo Olive al medio KDKA. "Sabes qué, la cerveza tiene vitaminas, es buena para ti, siempre y cuando no te excedas", afirmó.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020