¡Salud! Vea por qué el estornudo de este perro suma 6 millones de visitas

El estornudo de Roux

Los dueños del pequeño y peludo Roux, un perro pomerania, han sabido capitalizar el estilo de su mascota al estornudar. Lo grabaron en acción y las redes sociales convulsionaron con sus movimientos extrañamente humanos.

¿Quién le enseñó a estornudar? La pregunta cobra todo el sentido al ver en 11 segundos la actuación magistral de Roux.

La mascota mueve frenéticamente su cabeza y emite un sonido que podría confundirse con el de un tío, un primo o el abuelo de la familia, eso sí, este cachorro lo hace ver gracioso y hasta dulce; algunos, sin embargo, lo asocian más a la familia de los pavos.

El video titulado Épico estornudo de un cachorro pomerania ha sumado seis millones de vistas en tan solo tres días. ¡Realmente, épico!



Error de madre primeriza

Los hijos no llegan al mundo con el pan debajo del brazo ni con manual de instrucciones. La madre primeriza Gemma Colley lo comprobó en carne propia. Usó un autobronceador y, horas más tarde, lactó a su bebé sin pensar que tuviera consecuencias.

Ella misma decidió publicar esta imagen en Facebook, la de su pequeño hijo con el rostro manchado por el producto cosmético.

Al lado de la foto dejó una leyenda, o mejor, una declaración de culpabilidad: “ayer me apliqué un bronceador en spray, y horas más tarde amamanté a mi pequeño hijo Busquen la sombra de las cinco en punto y a una mamá muy culpable. Lección para todas: no hagan esto”.

Por fortuna, el bebé no resultó intoxicado y las manchas desaparecieron, como se puede apreciar en esta imagen que publicó posteriormente la madre arrepentida.

Con más de 120.000 “me gusta” en Facebook, la historia de Gemma y su bebé se ha vuelto viral en las redes.



¿Actitud positiva? Así reaccionó empleado al ser despedido

Quedar sin trabajo no es divertido, pero tampoco debe ser motivo para sacar lo peor del ser humano. Así lo creyó Jake H., luego de que fuera notificado de que su contrato no sería renovado.

Decidió mantener su actitud positiva durante los últimos días en la oficina. ¿Cómo? Instaló una cesta recreacional de baloncesto en el pasillo y esperaba a estar solo en las instalaciones, para anotar al mejor estilo de una estrella de la NBA.

Se grabó todos los días y, luego, al quedar desempleado, lo subió a internet donde ha sumado más de 259.000 reproducciones.

Créanlo o no, las ofertas de trabajo comenzaron a llegar. Hasta le han propuesto entrevistas en canales deportivos de televisión. ¡Muy efectivo!



Happy Birthday, Mister President

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cumple 54 años este martes, 4 de agosto, y quiere celebrarlo a lo grande, pero también con mucho ritmo.