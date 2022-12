¿Se atreve a pronunciarlo? Este es el nombre más largo del mundo

Muchos se preguntan en qué estaban pensando los padres a la hora de llamar así al niño, que se ha vuelto famoso en redes sociales.

Al pequeño, africano, le pusieron el nombre de Kkwazzawazzakkwaquikkwalaquaza. Y su apellido es Zzabolazza.

Así las cosas, hay que decirle: Kkwazzawazzakkwaquikkwalaquaza Zzabolazza.

El famoso niño fue grabado por un hombre que viajó a África hace unos meses y quedó sorprendido al oírlo.

Después de insistirle en que deletreara su nombre, el menor le respondió que era imposible y que “en la escuela, yo no escribo mi nombre en los cuadernos, yo no escribo mi nombre en los exámenes, mi mamá y mi papá no pueden deletrear mi nombre".