Se atrevió a pedirle a su mejor amiga que fueran novios, pero ella lo dejó en la friend zone

En la red social TikTok se volvió viral un video en el que un joven, cartel en mano y con un ramo de rosas, se le declara a su mejor amiga. No obstante, la propuesta de noviazgo no salió como él quería, pues la muchacha lo dejó en la zona de solo amigos.

Jonatan Ulises, un influenciador que se dedica a hacer videos de comedia en su cuenta de TikTok, fue el protagonista de esta historia.

Él tomó la decisión de acercarse a su mejor amiga y hacer la propuesta: “¿Tú quieres ser mi novia?”.

Pero la respuesta que recibió por parte de la mujer lo dejó con el corazón partido: “Yo nada más te quiero como amigo”.

Posteriormente, la mujer le dio un abrazó a Jonatan Ulises y besó a otro muchacho, el mismo con el que se fue tomada de la mano.

Situación que generó diversas reacciones entre los que estaban presenciando la escena.

No obstante, se cree que esta situación fue un sketch, ya que el protagonista de esta historia subió “un final alternativo”.

En ese segundo video, él le preguntó si quería ser su novia, a lo que ella respondió “¿qué no eres gay?”.

Actuación o no, ambos videos suman más de 50 millones de reproducciones en TikTok.

Los comentarios de los usuarios, como era de esperarse, no tardaron en llegar: “Hasta a mí me dolió”, “Felicidades a la chica por ser sincera”, “Ven te abrazo, no estés triste”, “Un soldado caído”, “Pensé que era real, es un fake”, “¿Por qué ellas son así?”, “Por eso es bueno no ser detallista”.

En otras noticias, la Casa Blanca, el Gobierno de Canadá, la Comisión Europea y la Eurocámara son algunas de las instituciones que han vetado el uso de TikTok en los dispositivos corporativos de sus empleados, con las dudas en la seguridad como argumento principal. Pero, ¿es esta red social más insegura que otras para el usuario?

No, la seguridad y privacidad son parecidas en todas, pero la cuestión ahora es que "estamos en un contexto geopolítico complicado" y en general las redes sociales que vienen del este, sobre todo de China o Rusia, "están en el punto de mira desde hace tiempo". La determinación de retirar la aplicación de móviles oficiales es "preventiva y comprensible", señalaron expertos consultados por la agencia EFE.