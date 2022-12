Se burlaron de la abuela parrillera por usar el casco al revés, pero la vida le sonrió a ella

Una concesionaria de motos se apiadó de su chasco y le dio un premio que agradecerá, literalmente, toda su vida.

Julia Rosa Villareal es de argentina y su fotografía, publicada por un policía en redes sociales, se hizo viral. Fue curioso ver cómo se puso el casco, pues lo hizo al revés.

Ella viajaba como parrillera y el conductor era Carlos Antonio Sosa, su esposo. Salían de una cita médica con noticias no tan alentadoras: el doctor que la operaría de los ojos no la podía atender y debía buscar otro especialista.

Entre molesta y angustiada, Julia se puso el casco de afán, explicó a un medio argentino.

Dicha escena llegó hasta una concesionaria de motos. La empresa valoró que la mujer usara el casco, sin importar cómo, y decidió premiarla con la revisión de por vida del vehículo.

Bajo la consigna ‘lo que vale es la intención’, la compañía le entregó chaquetas reflectivas para ella y su esposo, así como guantes y botas de lluvia.

Pero eso no fue todo. También le entregaron un nuevo casco y, por supuesto, le enseñaron a usarlo de forma correcta.

Vea aquí más de la historia: