Se enfrentó a una clienta, le escupió su comida y la justificación es insólita

“Son las 3:00 a.m. y quiero ir a casa”, aseguró la trabajadora de un restaurante de comida rápida en Missoula, EE. UU.

ShaeLynn MadPlume, acompañante de la clienta afectada, compartió el video en redes sociales.

Allí se puede observar el enfrentamiento:



Empleada: ¿Quieres que lo haga?

Clienta: ¡Hazlo!

Clienta: zorr$%!

Empleada: Ven aquí

Clienta: No me desafíes

Empleada: Por qué no te largas de aquí

Clienta: Pensé que estaba siendo buena contigo y desde que llegué has sido una zorr$%!

Empleada: Porque son las 3:00 a.m. y quiero ir a casa

Clienta: Lamento que tengan abierto

Empleada: ¿Te parece que está abierto?

MadPlume aseguró que desde el comienzo la mujer tuvo mala actitud diciendo que fingía su sonrisa y no quería estar allí.

"Ella nos pidió que ordenáramos rápido porque estaba cansada”, afirmó.

Dueños del local Pita Pit confirmaron que la mujer no trabaja más para ellos y se disculparon por lo ocurrido.