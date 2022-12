Se filtra video robado de Obama en un gimnasio de Varsovia

Un video robado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haciendo pesas en el gimnasio de un hotel de Polonia, revolucionó las redes sociales, mientras que el Servicio Secreto restó importancia a lo ocurrido y descartó que evidencie una brecha en su seguridad.

Las imágenes las captó un huésped del mismo hotel donde se alojó Obama en su visita oficial a Varsovia esta semana y su autenticidad la corroboró el portavoz del Servicio Secreto, Ed Donovan.

En el video, Obama aparece en ropa deportiva y con auriculares, haciendo diferentes ejercicios de musculación e incluso puede verse cómo se le escapa un bostezo antes de comenzar una nueva serie en una de las máquinas.

Ajeno a la grabación, el presidente estadounidense se agacha para elegir el tamaño de las pesas, combina el entrenamiento de brazos y piernas, y corre en la elíptica en camiseta de manga corta.

El curioso video ha corrido como la pólvora en Internet y ha despertado todo tipo de comentarios, desde los que cuestionan la eficiencia de los agentes que protegen al presidente a los que se mofan de que el entrenamiento de Obama es demasiado sencillo.

Donovan explicó que a los huéspedes que compartieron gimnasio con Obama en el hotel de Varsovia no se les pidió que abandonaran la sala a la llegada del presidente ni que se abstuvieran de hacer fotografías.

El portavoz del Servicio Secreto quitó hierro a la situación y la equiparó a cuando los clientes de un restaurante toman fotos a Obama mientras come.

Todos los que se alojan en el mismo hotel que el presidente se ven obligados a pasar un control de seguridad a la entrada, por lo que Donovan asegura que Obama no estuvo en peligro en ningún momento y que los agentes que velan por su seguridad estaban muy cerca de él.

Aunque los estadounidenses están acostumbrados a ver a la familia Obama poniéndose en forma, el video de un Obama desprevenido haciendo su rutina de ejercicios en el gimnasio sin saber que está siendo grabado ha recibido miles de visitas y se ha colado en todas las conversaciones.

Hace unas semanas Obama protagonizó otro video, en esa ocasión preparado por la Casa Blanca, junto a su vicepresidente, Joe Biden. Juntos corrieron por los pasillos de la mansión presidencial para concienciar a la población de la importancia del ejercicio físico.

Vea aquí el video completo.