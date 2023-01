Se mudó a una casa de 800 años de antigüedad y en una selfi registró algo terrorífico

Una figura difícil de identificar aparece sobre un de las protagonistas de la foto. ¿Fantasma, ilusión óptica o una broma?

Kate Langbroek es una locutora australiana que se mudó a Italia con su familia y poco después decidió irse a vivir a un palacio bastante antiguo. Junto a una amiga decidieron visitar el lugar, antes de trastearse, y se tomaron una foto frente a un espejo.

Al revisar la imagen, encontraron algo espeluznante: una figura extraña, que se asemeja a una novicia o una monja, aparece encima de Kate. Ella misma publicó la fotografía en sus redes sociales para conocer la impresión de sus seguidores.



"Las personas que están siguiendo el traslado de nuestra familia a Italia saben de nuestra espera para mudarnos a nuestro departamento de Bologna. Está en un antiguo palacio... algunos de ellos construidos en el siglo XIV, y hay tres espejos gigantes en el salón, aparentemente del siglo XVIII. Tanto tiempo. Le dije a Tash: 'Siempre pienso que, si me doy la vuelta muy rápido, podré ver el pasado en este espejo'", escribió en el pie de foto.

Y añadió: “miren por encima de mi cabeza. ¿WTF es eso?”, refiriéndose a la extraña figura. También bromeó que “si esa aparición blanca es un fantasma, al menos ayude para que finalmente podamos mudarnos”.

Por supuesto, muchos cuestionaron que se tratara de un ente del más allá y le preguntaron si no se trataba de una broma, a lo que respondió que no.

Otros que llaman a la cordura señalan que puede ser un viejo maniquí o sencillamente un efecto del desgastado espejo.