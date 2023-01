Se pasaron de la raya: controversia en Australia por restaurante con temática de Pablo Escobar

La hamburguesa principal se llama ‘The patron burguer’ y se sirve con un billete falso de 100 dólares enrollado y una línea de ajo en polvo encima.

Pablo’s Escoburguers se ha vuelto viral y su reconocimiento se debe, en parte, a la controversia que genera tanto en redes sociales como en Melbourne, ciudad en que está ubicado.



Para varios usuarios, el local idolatra la figura del narcotraficante, normaliza el consumo de drogas e incluso es ofensivo con los colombianos. Para otros, la temática ha sido interpretada con humor.



El revuelo ha sido tan grande que incluso los administradores del establecimiento mantienen un comunicado en la página principal titulado ‘No estamos aquí para ofender’.

“Es solamente una barra de hamburguesas, no es realmente un tema. Es difícil no ofender a alguien en 2019. Muchos colombianos disfrutan de las hamburguesas aquí, también muchos nos dan críticas terribles y comentarios molestos en Facebook de la misma manera que lo hubieran hecho si el propio Pablo Escobar todavía estuviera aquí”.

Entre los comentarios abundan las etiquetas #changethename #changethestigma (#cambiaelnombre #cambiaelestigma).

Sin embargo Vaughn Marks y Tom Elliot, copropietarios del local, aseguraron que cambiar el nombre no es una opción.