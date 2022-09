Se sacó la lotería, pero su buena suerte se convirtió en pesadilla: "Ojalá no hubiera ganado"

Anoop, un chofer de Kerala, en India, se ganó la lotería a mediados de septiembre. "Me llené de alegría", afirmó, pero su felicidad se disipó cuando, tras hacerse pública la noticia, decenas de personas empezaron a tocar en la puerta de su casa buscando ayuda financiera.

Afirma que no pasa un solo día en que no llegue gente a su hogar. "No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico", dijo al medio BBC el hombre que se ganó la lotería.

"Todo lo que puedo decirles a todos es que todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga", sostuvo. Contempla salir del país con su familia para dar por terminada su pesadilla.

Anoop ganó 250 millones de rupias (US$3,06 millones), pero después de impuestos recibirá US$1.840.900. Sin embargo, ahora lamenta su suerte y piensa que lo mejor era que “no hubiera ganado”.