¡Se salvó de milagro! Ministro es impactado por bloque de hielo

El ministro de Energía de Serbia, Aleksandar Antic, visitaba la localidad de Ajdanpek, azotada por temporales helados en los últimos días, cuando la naturaleza le propinó el golpe de su vida.

Un bloque de hielo se desprendió de un árbol y alcanzó la humanidad del funcionario que daba declaraciones a la prensa.

Publicidad

Como si se tratara de un proyectil, el pedazo de hielo golpeó violentamente la cabeza del ministro que, por fortuna, llevaba un casco puesto.

Su comitiva, tan sorprendida como él, lo rodeó apenas ocurrió el accidente. El ministro tardó unos cuantos segundos en reponerse y entender lo que había pasado.

El casco fue su ángel de la guarda. Con enormes grietas, quedó inservible.

Publicidad

Al final, la cabeza del ministro Antic se salvó, y el video le da ahora la vuelta al mundo.

Publicidad

¿Qué pasa cuando los niños quedan a cargo de la Navidad?

Si a los niños se les encomendara la tarea de decorar sus casas en Navidad, ¿cómo lo harían? La firma de comunicaciones SoulPancake y la cadena Lowes les dieron la oportunidad de dibujar su Nochebuena soñada.

Los pequeños elegidos dibujaron todo lo que se les ocurrió. Con lo que no contaban es que sus deseos plasmados en hojas de papel se harían realidad.

Un chimpancé en la punta del árbol, un Papá Noel de barba azul, una torre de regalos que alcanzaba el techo, un arcoíris hecho con algodón de azúcar y donuts que reemplazan las tradicionales bolitas navideñas dejaron de ser un sueño.

Sin saber lo que encontrarían, a los niños se les invitó de nuevo a reunirse. Cuando ingresaron al gran salón, la Navidad que su imaginación creó se abrió ante sus ojos.

Publicidad

Publicidad

¡Felices fiestas a todos los niños del mundo!

¡Hizo del Metro de Nueva York su fiesta!

La mayoría de los neoyorquinos puede dar fe de que la línea L del Metro de Nueva York es un verdadero tormento. Una niña, sin embargo, hizo que todo cambiara.

Al escuchar la pegajosa melodía Me and my uncle que un músico callejero interpretaba en una de las estaciones, la pequeña comenzó a bailar de tal forma que su alegría contagió a otros pasajeros.

Publicidad

La fiesta siguió un par de minutos más, tiempo suficiente para que hoy este video sume casi cuatrocientas mil visitas.

Publicidad

Papás, los reyes del ritmo navideño

Se autodenominan Los Saltarines de la Navidad y su espectáculo ha eclipsado las redes sociales. Son cinco padres de familia que, entre sus profesiones, está la de Contaduría Pública. ¿Quién lo iba a imaginar?

Portando los tradicionales sacos navideños que sus hijos y nietos esquivan, estos papás se lanzaron al ruedo, o mejor, a la pista de baile para entregarnos una coreografía difícil de olvidar.

Su adaptación explosiva del clásico Dance of the Sugar Plum Fairy los ha elevado a celebridades en el Reino Unido, donde los cibernautas no se cansan de ver estos “saltarines”.

Publicidad