Se sometió a 18 cirugías para parecerse a cantante de BTS, la popular banda de K-pop

El influencer Oli London ha sido tema de conversación tras someterse a 18 cirugías para parecerse a cantante de BTS. Pero no solo lo hizo por su ídolo, dice, sino que también se siente coreano.

En redes sociales, este joven ha mostrado el proceso para tener rasgos asiáticos, especialmente de las personas de Corea del Sur, de donde es originaria la banda BTS , ídolos del K-pop.

A propósito de la agrupación, Oli London ha manifestado que se ha sometido a 18 cirugías para parecerse a cantante de BTS, específicamente a Jimin.

"Estoy seguro de que estará orgulloso de que ahora me parezca a él. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy feliz con mi nuevo aspecto y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón", explicó en un reciente video.

Entre las cirugías para parecerse a cantante de BTS de Oli London, incluyó recientemente un levantamiento de cejas y otro procedimiento para que sus ojos lucieran rasgados: "Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea".

Publicidad

En otros temas: Hombre sufre insólita fractura durante el acto sexual

Su fijación por ser coreano lo ha llevado a autodenominarse “transracial”, algo que le ha traído incluso amenazas de muerte, según denuncia.