Se tatuó el rostro de su hermano con síndrome de Down y su reacción emociona hasta las lágrimas

Rafael quiso rendirle homenaje a la valentía de su hermano menor frente a la discriminación social, y la respuesta de Erick fue de amor puro.

Cuando el joven brasileño le mostró a su hermano el tatuaje que se había hecho en su brazo derecho, Erick no pudo ocultar su emoción.

Junto al rostro de Erick se podía apreciar un león, sinónimo de fortaleza, valor y nobleza, todos los valores que según Rafael distinguen a su hermano.

Y es que Erick no la ha tenido fácil. Con síndrome de Down, ha sido víctima de la discriminación social, pero ahí ha estado su familia, lista para acompañarlo y empoderarlo.

Sheila Soares, la madre de ambos, grabó y publicó este video de hermandad genuina que ahora celebramos todos y que emociona hasta las lágrimas.





