Se tatuó un peluquín en la cabeza por su falta de cabello: ¿medida desesperada?

La curiosa medida de un hombre se ha viralizado en las redes sociales. Se trata de un sujeto que, ante su falta de cabello, decidió tatuarse un peluquín en la parte superior de la cabeza.

El momento fue compartido por la cuenta de TikTok @vtweek1. En las imágenes se observa detalladamente el cráneo del hombre que tomó la extrema decisión. Este luce bastante rojizo debido a la irritación generada por el tatuaje.

“Olvídate del trasplante de cabello y obtén un tatuaje en el cabello”, era el texto que acompañaba la publicación.

Este video no tardó en difundirse en la plataforma de videos cortos, en la que los usuarios dejaron reacciones sobre el peluquín como: “Ya me vi”, “Qué buena idea”, “Nunca llegará tarde al trabajo”.

Otros hechos virales en redes sociales

Profesora le pidió a sus estudiantes que llevaran a clase su mejor método de copia para un examen

En la época de colegio, más de uno habrá recurrido a usar algún método de copia , ya sea por fallas en la memoria o por asegurar una buena nota. Y aunque esto no es lo correcto, en México una profesora aprovechó que sus estudiantes son ingeniosos para pedirles que realizaran sus mejores intentos de "acordeones".

Con la premisa de que le daría dos puntos extra al mejor "acordeón de examen", la docente mexicana, llamada Anel Bravo, puso a prueba la creatividad de sus pequeños alumnos, quienes no perdieron el tiempo y realizaron papeles relacionados con la comida como galleta y relleno de sándwich.

Además, también ubicaron las copias en objetos de uso diario como una suela de zapato, patas de unas gafas, un pitillo y una calculadora. Y siguiendo con la tónica, contaron con elementos de cuidado personal como un tapabocas, una toalla higiénica y tres curitas.

Cabra en pañales disfrutó de un día de playa y se robó las miradas de todos

Las redes sociales nunca paran de sorprender con las historias curiosas que se comparten allí día a día. En esta ocasión, una cabra se robó las miradas de los visitantes de una playa , pues su familia la llevó a disfrutar de un día de sol con un particular accesorio.

Y es que, para muchos, los animales de compañía se convierten en un miembro más de la familia, por lo que cuando se organizan este tipo de salidas los animales no pueden faltar.

Tal fue el caso de esta cabra, que deslumbró a todas las personas de la playa de Coquimbo, Chile.

El animal llevaba un pañal, objeto que llamó la atención no solo de los visitantes, sino de los internautas, pues todo quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

El metraje no tardó en ser comentado y ocasionó reacciones: “Así no ensucian el mar”, “Sacó a pasear a su mascota y se preocupó de que no ensuciara” y “La cabra disfruta y no le hace daño a nadie”, fueron algunas.