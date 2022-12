Sebastián Villalobos, un joven con dos mamás y defensor de adopción igualitaria

Sebastián Villalobos es un joven heterosexual que decidió contar, en un video de 11 minutos, lo que ha significado para él crecer sin la presencia de su papá.

“Un día antes de cumplir los seis años fue la última vez que lo vi. Mi papá jamás llegó a mi fiesta de cumpleaños, jamás llamó. Mi papá ha dejado de estar en los 13 cumpleaños siguientes”, recordó Villalobos.

A punto de cumplir los 12 años, su mamá le confesó que era homosexual.

“Ninguna cosa cambió o se vio influenciada por los gustos de mi mamá. No soy homosexual, nunca he tenido algún acercamiento homosexual y la verdad es que tampoco me da curiosidad”, sostuvo.

Con 19 años de edad, este joven dice hoy tener dos mamás y una razón más para defender la adopción igualitaria.



Villalobos criticó posiciones que señalan que el comportamiento de personas LGBTI se aparta de lo común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad.

“Ahora me entero que mi mamá, por el simple hecho de ser homosexual, padece de inestabilidad emocional y que no está capacitada para criar a ninguno de sus hijos (…) Además de eso, me entero que si ella decidiera adoptar un hijo con su pareja con la que lleva más de diez años, sería ilegal”.

Y agregó: “sin importar lo excelente madre que haya sido, ella simplemente no tendría la oportunidad, por tener gustos diferentes”.

Con cifras, Sebastián Villalobos hizo su propia radiografía de los niños sin hogar.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta más de 11mil niños dentro de sus programas, o sea, 11 mil niños a los que se les podría estar negando la oportunidad de tener una familia, 11 mil niños siendo hijos de una sala y una entidad, 11 mil niños que en su mayoría fueron abandonados por parejas heterosexuales”.

Insistió en que “el amor y el criar a los hijos no es un privilegio heterosexual. La homosexualidad no es una enfermedad”.

Y fue más allá. Ante la cámara, presentó a su familia. “Tengo dos hermanos que son mi vida y tengo dos mamás que la complementan”, sostuvo con ellos a su lado.

“Tanto homosexuales como heterosexuales deben tener derecho a adoptar un hijo, sin discriminación o preferencia. Todos somos personas”, concluyó.

El video titulado Tengo dos mamás va acompañado de la etiqueta #SíALaAdopciónIgualitaria, que se convirtió en tendencia nacional en Twitter.



Con más de un 1,2 millones de seguidores en su canal de Youtube, Sebastián Villalobos es uno de los jóvenes más influyentes de su generación en las redes sociales.

Este miércoles, 18 de febrero, se espera que la Corte Constitucional tome una determinación sobre la adopción gay.