¿Selena o Spice Girls? Mujeres policías se trenzan en una batalla para definir quién es mejor

Las uniformadas sorprendieron con sus voces y dejaron claro cuál es la que lleva el mejor ritmo dentro de su patrulla, en Estados Unidos.

En cuestión de horas, el video de las mujeres policías se hizo viral en redes sociales.

Publicidad

Una de las patrulleras, Noemi Cienfuegos, comenzó entonando ‘No me queda más’, canción de la cantante estadounidense Selena.

De pronto, su compañera, Tycole Moses, cambió de pista.

“¿Por qué no cantas?, le dijo Cienfuegos.

“Oh, no. No vamos a hacer eso. Esto no es lo que quiero. ¿Sabes lo que quiero?”, le respondió Moses. Y decidió demostrar que el pop está en sus venas, con ‘Wannabe’ de Spice Girls.

Publicidad

El video fue compartido en la cuenta oficial de la Policía de Laredo.