'Septiembre Scroll Free', la campaña que invita a tomarse un descanso de las redes sociales

A través de Twitter, la Royal Society for Public Health (RSPH) invita a no hacer uso de estas en el mes para desintoxicarse.

La iniciativa tuvo su origen en Londres y tiene como objetivo desconectarse y limpiar a la persona de los efectos que tienen sobre el cuerpo y mente.

La RSPH aclara que no quiere negar los aspectos positivos de las redes en cuanto a la revolución que han hecho en varios aspectos de la vida, pero hace énfasis en que se tiene que replantear la relación que mantenemos con estas a raíz de los efectos negativos que atraen como el matoneo o el trastorno del sueño.

Para atraer más la atención mundial, la RSPH ha preparado un cuestionario en su web en el que se podrá saber qué tan peligrosos son nuestros hábitos en las redes sociales. Asimismo, también ofrece sugerencias sobre cómo participar de la iniciativa 'Septiembre Scroll Free'.



Scroll Free September