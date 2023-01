¿Será que me pueden abrir? Perro timbra en su casa para avisar que lo dejaron por fuera

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de la entrada y en la imagen se puede ver al animal usando sus patas y hocico para llamar la atención.

Chika es la mascota de la familia Fox, que vive en la ciudad de McDonough, Georgia, en los Estados Unidos.

Publicidad

Según se puede ver en la cámara de seguridad, el hecho ocurrió hacia las 2:00 a.m. Los dueños de Chika la habían dejado accidentalmente por fuera, algo que claramente no le gustó al can.

La cámara captó cómo el animal se para en sus dos patas y con su hocico logra hacer sonar el timbre de la casa.

Luego se devuelve hasta la entrada y espera mirando hacia la puerta. La grabación muestra que después se dirige hacia el jardín y se pierde en la oscuridad.

Momentos después regresa y vuelve a tocar el timbre esta vez con su pata.

Publicidad

Los dueños de Chika se encontraban dormidos en el interior. Al parecer no escucharon el timbre pero después el padre se dio cuenta de que su mascota estaba afuera y la dejó entrar.