Serena Williams persiguió y capturó a un ladrón que le robó el teléfono

La ganadora de 21 títulos de Grand Slam envío de un mensaje para que las personas canalicen su superhéroe interior.

"Ayer (martes) en la cena me pasó algo loco. Yo estaba sentada disfrutando de un poco de comida china y hay un tipo parado junto a mí. Algo (mi sentido de SUPER HÉROE) me dijo que me volteara para verlo. Mi teléfono estaba en una silla, pero sentí que algo no estaba bien", escribió Serena.

La tenista describió que el hombre tomó el teléfono y salió corriendo pero ella, sin pensarlo mucho, se levantó de un salto y persiguió al ladrón, al que capturó enseguida.

"Empezó a correr, pero yo era demasiado rápida. En un instante estuve sobre él", añadió.

Relató que en un tono de voz, "amenazante pero tranquilo", le preguntó al hombre si "accidentalmente había tomado el teléfono equivocado", y este le respondió: "Diablos, ¡qué hice! Es una confusión. Debo haber agarrado el teléfono equivocado".

Serena añadió una reflexión sobre el incidente, llamando a la gente a luchar "por lo que es correcto. ¡Defender lo que crees! Sé un superhéroe!".

"Cuando llegué al restaurante recibí una ovación de pie. Me sentí orgullosa. Yo sólo mostré a todos los hombres de allí que puedo levantarme y enfrentar el abuso. ¡Ha sido una victoria para las damas! ¡Solo porque seas una mujer no tengas miedo a enfrentar cualquier reto y no seas una víctima, sino un héroe!", apuntó.

Williams no ha jugado desde que perdió la semifinal del Abierto de Estados Unidos en septiembre, ante la italiana Roberta Vinci.