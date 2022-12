Servicio social: Mimi, la mascota de Germán Garmendia está perdida 

German Garmendia, el famoso youtuber chileno que colapsó la feria del libro de Bogotá, se encuentra muy triste. La razón: la desaparición de su perrita, llamada Mimi.

Lejos del tono humorístico de sus videos, el chileno dio a conocer la noticia con tristeza. Su video acumula más de 4 millones de visitas en tres días.

“Mimi era una perrita muy tierna, muy traviesa, muy feliz. Me imagino que cuando dejaron la puerta abierta ella salió corriendo en la aventura, creo que en su inocencia no pensó jamás que se iba a perder”, declaró Garmendia.

“Le di vuelta 50.000 veces a toda la cuadra tratando de encontrarla”, añadió el youtuber que habló de su estrategia para encontrar a la masota. Inicialmente pegó carteles en las calles y fue personalmente buscando razón de ella entre los vecinos.

Sin pistas, finalmente el humorista se vio forzado a acudir a sus seguidores en redes sociales. “No fue mi opción, quería buscarla como una persona normal. No pensé que no fuera a aparecer”, narró desconsolado.



"Mimi es mi perrita, no tiene valor monetáreo, eso no se reemplaza así como así”, dijo casi al borde de las lágrimas el chileno.