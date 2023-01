“Si están pasando por esto, pidan ayuda": Delfina le comparte al mundo su lucha contra la anorexia

Llegó a pesar 35 kilos y a moverse en silla de ruedas. Tocó fondo, pero salió a flote. Ahora, se ve al espejo como una mujer fuerte, enamorada y orgullosa de sí misma.

“Hoy, recién me animo a mostrarlas y con orgullo. Prefiero estar así y no como cuatro años atrás”, escribió Delfina Carle en una publicación en Twitter, donde con valentía se decidió a compartir fotografías del antes y el después de su enfermedad.

A esta joven argentina, a punto de cumplir 18 años, la internaron en el Hospital de Clínicas, en Buenos Aires, en el 2015. Allí fue diagnosticada con anorexia.

El punto de quiebre no llegó de manera inmediata. La enfermedad, como ella lo confesó, le estaba comiendo la cabeza.

Delfina tuvo que pasar por un proceso largo y doloroso: desmayos, colapso de órganos, neumonía, además de dificultades afectivas.

Salió adelante y quiso contárselo al mundo a través de las redes sociales, que han servido de trampolín para enviar su mensaje a quienes también sufren de anorexia: “Si están pasando por esto, pidan ayuda, aunque cueste hablar y decir lo que pasa”.